Havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın hastanede hayatını kaybetti

Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlanan zihinsel engelli Canan S. (36) için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.