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        Havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:23 Güncelleme:
        Havuzdan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın hastanede hayatını kaybetti

        Mardin'de yüzme havuzundan çıktıktan sonra rahatsızlanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, kapalı yüzme havuzunda yüzüp çıktıktan sonra rahatsızlanan zihinsel engelli Canan S. (36) için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Canan S., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Canan S.'nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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