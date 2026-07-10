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        LGS sınavında tam puan alan Mehmet Efe'nin başarısının sırrı planlı çalışmak

        Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet Efe Arslanhan, elde ettiği başarının mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 16:38 Güncelleme:
        LGS sınavında tam puan alan Mehmet Efe'nin başarısının sırrı planlı çalışmak

        Mardin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda 500 tam puan alan Mehmet Efe Arslanhan, elde ettiği başarının mutluluğunu yaşıyor.

        Merkez Artuklu ilçesindeki Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'ndan mezun olan Mehmet Efe Arslanhan, LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan almayı başardı.

        Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tam puan aldığını öğrenen Arslanhan, mezun olduğu okulu ziyaret ederek sevincini öğretmenleri ve okul idaresiyle paylaştı.

        Mehmet Efe Arslanhan, sınavda tam puan aldığını, bu süreçte okulunun, ailesinin, arkadaşlarının ve öğretmenlerinin destek olduğunu söyledi.

        Başarısının sırrının planlı çalışmaktan geçtiğini kaydeden Arslanhan, çok çalışmaktan ziyade eksiklerini giderek ders çalıştığını, Mardin Fen Lisesi'nde okumak istediğini dile getirdi.

        Sınava hazırlanan öğrencilere tavsiyede bulunan Arslanhan, "Bol bol kitap okuyun. Kendinizi rahatlatacak aktiviteler yapın. Kendinizi çok zorlamayın. Durmadan sınavı düşünmeyin." diye konuştu.

        Anne ve babasının eğitimci olduğunu belirten Arslanhan, ev ortamında da disiplinden taviz vermediğini anlattı.

        LGS'de tam puan alarak çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini dile getiren Arslanhan, çok mutlu ve gururlu olduğunu sözlerine ekledi.

        Hacı Süphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu'nda Fen Bilimleri Öğretmeni ve Arslanhan'ın babası Selim Arslanhan da evladıyla gurur duyduğunu söyledi.

        Oğlunun disiplinli olduğunu belirten Arslanhan, anne ve baba olarak okulda edindikleri tecrübe sayesinde ev ortamında da gerekli disiplini sağlayarak Mehmet Efe'nin sınava hazırlanmasını sağladıklarını kaydetti.

        Arslanhan, eğitimci ve baba olarak oğlunun elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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