Mardian Mall AVM Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, 21 Kasım Mardin’in Onur Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, kentin tarihi ve kültürel zenginliğine, kadim medeniyet mirasına ve farklılıkları bir arada yaşatan eşsiz kimliğine dikkat çekti.

Mardin’in yalnızca üzerinde yaşanılan bir şehir olmadığını belirten Yıldızhan, kentin geçmişi, kültürü, ortak hafızası ve herkesin ortak gururu olduğunu ifade etti. Mardin’in binlerce yıllık geçmişiyle bölgenin ve Türkiye’nin en kıymetli şehirlerinden biri olduğunu kaydeden Yıldızhan, farklı kültürlerin ve inançların yüzyıllardır kardeşçe bir arada yaşadığına vurgu yaptı.

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Kentin sokaklarında biriken hatıraların, taşına sinmiş tarihin, insanının samimiyetinin ve misafirperverliğinin Mardin’i özel kılan en önemli değerler olduğunu belirten Yıldızhan, bu ortak mirasa sahip çıkmanın ve gelecek nesillere daha güçlü bir şehir bırakmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Mardian Mall olarak Mardin’in sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunmayı önemsediklerini aktaran Yıldızhan, hemşehrilerin buluştuğu, bir araya geldiği ve kendilerini evlerinde hissettiği bir yaşam merkezi olmayı hedeflediklerini ifade etti. Bir şehrin gerçek değerinin yalnızca tarihi ve ekonomik zenginlikleriyle değil, insanlarının birbirine duyduğu sevgi, saygı ve aidiyet duygusuyla ölçüldüğünü belirten Yıldızhan, Mardin’in güzelliğine, insanına ve geleceğine inandıklarını kaydetti. Yıldızhan, Mardin’in birlik ve beraberlik içerisinde daha nice başarılara ulaşmasını dileyerek, "Mardin’in Onur Günü kutlu olsun. İyi ki bu güzel şehrin bir parçasıyız" ifadelerini kullandı.