Mardin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 107'nci yıl dönümü dolayısıyla "Onur Günü" kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki törene katılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Mardin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen Naime Nur Cukaz, törende yaptığı konuşmada, Mardin'in asırlardır farklı medeniyet ve kültürlere ev sahipliği yapan hoşgörü şehri olduğunu söyledi.

21 Kasım 1919'da Fransız komutan Norman önderliğinde silahlı güçler tarafından şehre karşı işgal girişiminde bulunulduğunu belirten Cukaz, şunları kaydetti:

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"İşgal girişimi karşısında Mardin halkı, vatanına, toprağına ve bağımsızlığına sahip çıkmak için büyük bir cesaret ve kararlılık göstermiştir. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla şehrine sahip çıkan Mardin halkı, ortak bir mücadelede kenetlenerek birlik ve beraberliğin gücünü ortaya koymuştur. 21 Kasım bize bir gerçeği hatırlatır. Bir şehrin asıl gücü taşlarında değil, o şehri vatan bilen insanların yüreğinde saklıdır. Bugün bizlere düşen görev, bu tarihi mirasın temsil ettiği kardeşlik ve dayanışma ruhunu gelecek nesillere aktarmaktır. Mardin geçmişiyle hafıza, kültürüyle zenginlik, kardeşliğiyle örnek, vakur duruşuyla daima onur duyulacak bir şehirdir."

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Törene, Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş, DEVA Partisi İl Başkanı Abdulkadir Kerimoğlu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Vekili Kıdemli Tank Albay Ertan Önal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Özgür Kumkayır ile sivil toplum kuruluşu ve bazı siyasi partilerin temsilcileri, askeri ve mülki erkan, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.