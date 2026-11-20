Mardin'de elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Giriş: 20.11.2026 - 16:32 Güncelleme:
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Kırsal Yeşilköy Mahallesi'nde 5 çocuk babası Eşref T, iş yerinde kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Eşref T. sağlık ekiplerince Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Eşref T, buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.
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