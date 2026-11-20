Edinilen bilgiye göre, Kocalar Mahallesi’nde plakaları henüz öğrenilemeyen kamyonet, otomobil ve traktör çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı kişi sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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