Mardin'in Midyat ilçesinde eşini pencereden attığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Midyat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Levent Naz, sanığın ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı. Sanık, savunmasında eşinin kendisini aldattığını öne sürdü. Mahkeme heyeti, duruşmayı 30 Kasım'a erteledi.

Mardin'in Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos'ta bir binanın 5. katındaki balkondan düştüğü öne sürülen Bedriye Naz, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında maktulün eşi Levent Naz bir gün sonra gözaltına alınmış, 14 Ağustos'ta tutuklanmıştı. Tutuklu sanık Levent Naz hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle iddianame hazırlanmıştı.