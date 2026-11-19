Mardin'de yürütülen ‘Modern Bağcılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında kent genelinde 150 üreticiye ekipman desteği sağlanırken, 47 üreticinin bağına telli terbiye sistemi kuruldu.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ortaklığında yürütülen proje ile kent genelinde modern bağcılık uygulamaları yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda 10 ilçede 150 üreticiye ekipman desteği verilirken, 47 üreticinin bağına da telli terbiye sistemi kuruldu. Midyat ilçesine bağlı kırsal Gülgöze Mahallesi'nde uygulanan sistemle üzüm asmalarının toprakla teması kesilerek, direk ve teller üzerinde yetişmesi sağlandı. Bu yöntemle bağların güneş ışığından daha fazla yararlanması, üzümün şeker oranı ile kalitesinin artırılması ve mantari hastalıkların en aza indirilmesi hedefleniyor.

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''Üzümler artık yerde değil, yukarıda yetişecek''

Yıllarca yurt dışında yaşadıktan sonra memleketi Gülgöze Mahallesi'ne dönen İlyas Doğan, emeği geçenlere teşekkür ederek, "Üzümler artık yerde değil, yukarıda, tellerde yetişecek. Modern bir sistemle yöremize katkı sunacağımıza inanıyorum. İlk olduğu için çok sevinçliyim. Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah devamı da gelir" dedi.

Geleneksel bağcılık yöntemlerinin yerine modern üretim tekniklerini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirten Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz ise şunları söyledi:

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"10 ilçemizde 150 üreticimize ekipman desteği, 47 üreticimize de modern bağcılığı geliştirmek amacıyla telli terbiye sistemi desteği sağladık. Amacımız, minimum alandan maksimum verim elde etmek. Projemizin çiftçilerimize hayırlı olmasını, bol ve bereketli ürün almalarını diliyorum."

Mardin'de geleneksel bağcılığı modern tarım teknikleriyle geliştirmeyi amaçlayan projenin üretim kalitesinin artırılmasına ve bölge çiftçilerinin desteklenmesine katkı sağlaması bekleniyor.