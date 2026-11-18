MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Barış Şener'in (17) cinayet şüphelisi, kuzeni çıktı. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Olay, 15 Kasım'da saat 23.00 sıralarında Nusaybin ilçesi Gırnavas Mahallesi Baraj yolu üzerindeki bir tarlada meydana geldi. Bıçaklı saldırıya uğrayan Barış Şener, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Şener, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Şener'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

JANDARMA İZ SÜRDÜ, 48 SAAT SONRA YAKALANDI

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İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri ile Nusaybin İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı ile kapsamlı çalışma yürüttü. Ekiplerin 48 saat süren çalışması sonucunda 3 şüpheli, gözaltına alındı. Çalışmada, cinayet şüphelisinin maktulün kuzeni olduğu tespit edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kuzen tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.