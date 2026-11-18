Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 647 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleriyle uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda 15 Kasım'da ilçede 1 kilo 891 gram uyuşturucu ele geçirildiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmaların devamında 17 Kasım'da ilçedeki bir ikamet ve bir depoda yapılan aramalarda 36 parça halinde 14 kilo 756 gram uyuşturucu madde bulundu. İki farklı tarihte yapılan çalışmada toplam 16 kilo 647 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı."