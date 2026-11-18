Mardian Mall'da ara tatil dolayısıyla çocuklara yönelik eğlence dolu etkinlikler düzenleniyor.

Alışveriş merkezinde düzenlenen etkinliklerde yüz boyama aktiviteleri, renkli karton maskotlar ve çocukların sevdiği karakterlerden Minyonlar yer alıyor. Mardian Mall Kıdemli Pazarlama ve Halkla İlişkiler Müdürü Dilber Ecevit, ara tatilin çocukların eğlenerek güzel hatıralar biriktirmesi ve aileleriyle kaliteli zaman geçirmesi için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Alışverişin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilere farklı deneyimler sunmayı önemsediklerini belirten Ecevit, "Çocuklarımızın mutluluğuna ortak olmak ve ailelerimizi aynı keyifli atmosferde buluşturmak bizler için büyük bir mutluluk" dedi.

REKLAM

Etkinlikler, 21 ve 22 Kasımda da devam edecek.