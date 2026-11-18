Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Milli Teknoloji Atölyesi koordinasyonunda, Glütensiz Kafe'de gerçekleştirilen etkinlikte, MAÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Davut Özhan, "Doğadan Gelen Güç: Yenilenebilir Enerji Sistemleri" konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Mardin'de TÜBİTAK Bilim Genç tarafından düzenlenen "Kafede Bilim" etkinliğinde yenilenebilir enerji teknolojileri ve sürdürülebilir enerji sistemleri ele alındı.

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