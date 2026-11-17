Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 510 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ilçede şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 7 bin 510 paket sigara, 825 puro ve 170 nargile bulundu.

Operasyonda aracın sürücüsü hakkında adli işlem uygulandı.