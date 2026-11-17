Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen operasyonda 593 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda Artuklu ilçesinde durdurulan şüpheli araçta yapılan aramada, 593 gram uyuşturucu madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 80 bin lira ve 2 bin 460 dolar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Mardin Emniyet Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın sağlığını, huzurunu ve geleceğini hedef alan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz. Her bir vatandaşımızın güvenliği için gece gündüz sahadayız. Kararlılığımızdan, mücadelemizden ve sorumluluğumuzdan asla geri adım atmayacağız'' ifadelerine yer verildi.