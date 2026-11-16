Mardin'de 17 yaşındaki gencin öldürülmesiyle ilgili 3 zanlı yakalandı

Yapılan incelemede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı belirlenen Barış Şener (17), sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mardin'in Nusaybin ilçesinin Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmişti.

Gırnavas Mahallesi'nde dün akşam boş arazide vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde bulunan ve sağlık ekiplerince kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayan Barış Şener'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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