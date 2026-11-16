Mardin'de kayıp olarak aranan çocuk bıçaklanmış halde bulundu

Ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Ş., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre, Gırnavas Mahallesi’nde 17 yaşındaki Barış Ş. için 112 Acil Çağrı Merkezi’ne kayıp ihbarında bulunuldu.

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