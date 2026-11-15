Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Ortaç'tan suç duyurusu

        AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Ortaç'tan suç duyurusu

        AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 17:55 Güncelleme:
        AK Parti Mardin Kadın Kolları Başkanı Ortaç'tan suç duyurusu

        AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı Kübra Ortaç, sosyal medyada AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'yı hedef alan paylaşıma ilişkin suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

        Ortaç, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı'ya yönelik yaptığı paylaşıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Ortaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        "Bir kadın milletvekilinin çalışmalarını memleketi ve kadın kimliği üzerinden küçümseyen ifadeleri kabul etmiyoruz. Eleştiri hakkı, hiç kimseye bir şehrin insanlarını ve alın teriyle geçinen esnafını aşağılama hakkı vermez. Mardinli olmak gururdur, emek verilen her meslek saygındır. Hiçbir akademik ünvan, insanları doğdukları yere veya cinsiyetlerine göre değersizleştirme ayrıcalığı sağlamaz.

        REKLAM

        Mardinli bir kadın ve AK Parti Mardin İl Kadın Kolları Başkanı olarak bu ifadeler hakkında Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum. Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı'nın yanındayız. Kadınların siyasetteki emeğine ve hemşehrilerimizin onuruna sahip çıkmaya devam edecek, hukuki sürecin takipçisi olacağız."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Mardin'de bungalov evde çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de bungalov evde çıkan yangın söndürüldü
        Bölgesel Amatör Lig maçında korkutan anlar
        Bölgesel Amatör Lig maçında korkutan anlar
        Mardin'de kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'de mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü
        Mardin'de mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü