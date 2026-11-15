Mardin'de bungalov evde çıkan yangın söndürüldü

Mardin-Diyarbakır kara yolunda bir bungalov evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Mardin'de bungalov evde çıkan yangın hasara neden oldu.

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