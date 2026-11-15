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        Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:11 Güncelleme:
        Mardin'de tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Derik ilçesinde tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Soğukkuyu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen kömür yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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