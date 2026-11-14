Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

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