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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

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