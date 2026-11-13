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        Mardin'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Mardin'de konteynerde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

        Ersoylu Mahallesi'nde bir iş yerine ait büro olarak kullanılan konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

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