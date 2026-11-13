Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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