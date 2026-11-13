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        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

        Kaza, Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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