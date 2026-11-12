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        Mardin gezisinde inme geçirdi, kuzen doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu

        DÜZCE'den Mardin'e gezi için gelen Nurcan Üzmez (65), geçirdiği inme sonucu beynindeki iki büyük damar tıkanınca hastaneye kaldırıldı. Kuzen olan iki doktorun müdahalesiyle damarları açılan Üzmez, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından yürüyerek taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 13:46 Güncelleme:
        Mardin gezisinde inme geçirdi, kuzen doktorların müdahalesiyle sağlığına kavuştu

        DÜZCE’den Mardin’e gezi için gelen Nurcan Üzmez (65), geçirdiği inme sonucu beynindeki iki büyük damar tıkanınca hastaneye kaldırıldı. Kuzen olan iki doktorun müdahalesiyle damarları açılan Üzmez, yaklaşık bir haftalık tedavinin ardından yürüyerek taburcu edildi.

        Gezi için Düzce'den Mardin’e giden Nurcan Üzmez’in ziyaretinin ilk gününde aniden konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü yaşaması üzerine yakınları tarafından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yapılan tetkiklerde inme geçirdiği belirlenen Üzmez, beyin anjiyografisine (DSA) alındı. Beynin sol tarafını besleyen iki büyük damarda tıkanıklık tespit edilmesi üzerine mekanik trombektomi işlemi uygulandı. İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ile kuzeni Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla tarafından müdahale edilen Üzmez’in tıkalı damarları açıldı.

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        ‘TEDAVİ SÜRECİNİN TAMAMLANMASIYLA TABURCU ETTİK’

        İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla, hastanın ani başlangıçlı konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildiğini belirterek, “Hasta bize ani başlangıçlı konuşma bozukluğu şikayetiyle acil servise getirildi. Yapılan hızlı değerlendirmelerin ardından hastamızı beyin anjiyografisine aldık. Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle tıkalı iki büyük damarı açtık. İşlem sonrasında hastamızı yoğun bakımda takip ettik, ardından servise aldık ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşarak taburcu ettik” dedi.

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        ‘HIZLI MÜDAHALEYLE İKİ DAMARI DA AÇTIK’

        Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla ise görüntüleme sonuçları ve klinik değerlendirmeler doğrultusunda tıkanıklıkların tespit edildiğini ifade ederek, “Hastanın görüntüleme sonuçlarını nöroloji ekibimizin klinik değerlendirmeleriyle birlikte ele alarak beynin sol tarafında bulunan iki büyük damardaki tıkanıklığı tespit ettik. Nöroloji ekibimizle birlikte hastayı hızlıca anjiyografiye aldık. Gerçekleştirilen girişimsel işlemle her iki damarı da başarıyla açtık. Yoğun bakım ve servis takiplerinin ardından hastamız yaklaşık bir hafta içerisinde sağlığına kavuştu” diye konuştu.

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        ‘ÇOK MUTLUYUM’

        Tedavisinin ardından yürüyerek taburcu edilen Nurcan Üzmez, doktorlara teşekkür ederek, “Hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldim, doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum” dedi.

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