Mardin'i gezmeye gelen kadın, inme tedavisinin ardından sağlığına kavuştu

Düzce'den Mardin'i gezmek için gelen 65 yaşındaki Nurcan Üzmez, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen başarılı mekanik trombektomi müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Ziyaretinin sabahında aniden gelişen konuşma bozukluğu ve algılama güçlüğü nedeniyle hastanenin Acil Servisine getirilen Üzmez'e, yapılan ilk değerlendirme ve hızlı tetkiklerin ardından akut inme tanısı konuldu. Vakit kaybedilmeden beyin anjiyografisine (DSA) alınan Üzmez'e, genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle beynin sol tarafını besleyen iki büyük damardaki tıkanıklık giderildi. Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde takibe alınan Üzmez, yoğun bakım sürecinin tamamlanmasıyla servise alındı. Yaklaşık bir haftalık tedavi sürecinin ardından yürüyerek ve konuşarak taburcu edildi.

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"İki kuzen hekim aynı hastada buluştu"

Müdahalenin dikkat çeken yönlerinden biri de vakada görev alan iki hekimin kuzen olması oldu. Çocukluk yıllarından itibaren birlikte büyüyen, tıp eğitimleri sonrasında Gaziantep'te aynı dönemde uzmanlık eğitimi alan İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla ile Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla, hastanede aynı sağlık mücadelesinde bir araya gelerek hastanın tedavi sürecinde birlikte görev aldı.

Hastanın nörolojik değerlendirmesi ve klinik radyolojik görüntülemelerle birlikte ele alınması sonucunda hiperakut inme tanısı doğrultusunda hızlıca girişimsel tedavi kararı alındı.

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"Hastamız sağlığına kavuşarak taburcu edildi"

İnme Merkezi ve Nöroloji Yoğun Bakım Sorumlusu Uzm. Dr. Fikret Bakla, hastanın ani başlangıçlı konuşma bozukluğu şikayetiyle Acil Servise getirildiğini belirterek, yapılan hızlı değerlendirmelerin ardından hastanın beyin anjiyografisine alındığını ifade etti. Genel anestezi altında gerçekleştirilen mekanik trombektomi işlemiyle tıkalı iki büyük damarın açıldığını belirten Bakla, hastanın işlem sonrasında yoğun bakımda takip edildiğini, ardından servise alındığını ve tedavi sürecinin tamamlanmasıyla sağlığına kavuşarak taburcu edildiğini söyledi.

"Hızlı müdahaleyle iki damarı da açtık"

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Radyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Tayfur Bakla ise hastanın görüntüleme sonuçlarını nöroloji ekibinin klinik değerlendirmeleriyle birlikte ele aldıklarını belirterek, beynin sol tarafında bulunan iki büyük damardaki tıkanıklığı tespit ettiklerini ifade etti. Nöroloji ekibiyle birlikte hastayı hızlıca anjiyografiye aldıklarını belirten Bakla, gerçekleştirilen girişimsel işlemle her iki damarın da başarıyla açıldığını, yoğun bakım ve servis takiplerinin ardından hastanın yaklaşık bir hafta içerisinde sağlığına kavuştuğunu kaydetti.

Hasta Nurcan Üzmez ise yaşadığı süreci, "Hiçbir şey bilmiyordum. Buraya geldim, doktorlarımın sayesinde ayağa kalktım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" ifadeleriyle anlattı.