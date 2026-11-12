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        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:47 Güncelleme:
        Mardin'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de müstakil bir evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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