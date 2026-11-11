Nusaybin'de Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.
Nusaybin Diş Hastanesi yakınındaki alanda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla düzenlenen programa, Kaymakam Gürsel Temurci, Nusaybin Orman İşletme Şefi Kevser Cinkara Çiğil, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları, sağlık çalışanları, TEMA Vakfı gönüllüleri ve öğrenciler katıldı.
Katılımcılar, daha yeşil bir çevreye katkı sunmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.
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