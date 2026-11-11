Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde anıldı

MARDİN’in Derik ilçesinde, 10 yıl önce makamında düzenlenen terör saldırısında şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Muhammed Fatih Safitürk, 10 Kasım 2016’da makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Safitürk, 1 gün sonra şehit oldu.

Derik Kültür Merkezi konferans salonunda, şehit kaymakam için anma töreni düzenlendi. Programa Derik Kaymakam Yunus Emre Bayraklı, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, bazı siyasi parti temsilcileri, davetliler ve çok sayıda kişi katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Şehit Safitürk’ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin sunulduğu programda şiirler okundu, ilahiler seslendirildi. Spor yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Program, yapılan duanın ardından sona erdi.

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‘HER GÖNÜLDE SEVGİSİ VE SIZISI VAR’

Programda konuşan Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, Kur’an-ı Kerim okuyan hocanın çocuğuna Muhammet Fatih ismini vermesinin vefa duygusunun somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, “Şehit kaymakamımız Muhammet Fatih Safitürk ağabeyimizi, şehadetinin 10’uncu yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün burada Kur’an-ı Kerim okuyan hocamızın çocuğunun ismi Muhammet Fatih. Sokaklarda gezdiğiniz zaman kimi çocukların ismi Muhammet, kimi çocukların ismi Fatih. Kimi esnafımıza gittiğimizde halen şehit kaymakamımızın fotoğrafının dükkanlarında asılı olduğunu, sokaklara çıktığınızda her köşe başında şehit kaymakam ağabeyimizin isminin olduğunu, her gönülde mutlaka sevgisi kadar sızısını da hissedersiniz” dedi.

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Anma programının ardından ilçe kaymakamları, Hükümet Konağı’nda bulunan Safitürk Anıtı’na, şehit kaymakamın anısına zeytin fidanı dikti. Daha sonra adının yaşatıldığı camide mevlit okutuldu, katılımcılara ikramda bulunuldu.