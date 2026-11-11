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        Kaymakam Safitürk, şehadetinin 10. yılında görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

        Mardin'in Derik ilçesinde, 10 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:04 Güncelleme:
        Kaymakam Safitürk, şehadetinin 10. yılında görev yaptığı Mardin'in Derik ilçesinde anıldı

        Mardin'in Derik ilçesinde, 10 yıl önce makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, görev yaptığı ilçede anıldı.

        Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşen Safitürk için Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi.

        Programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.

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        Şehit Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösteriminin yapıldığı programda Kaymakamlığın hazırladığı anma videosunu izleyen bazı vatandaşlar gözyaşı döktü.

        İlahi, ezgi ve şiirlerin okunduğu etkinlikte, Safitürk'ün anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

        Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, programda yaptığı konuşmada, şehit Safitürk'ün ilçede kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda yer eden anılarıyla, şehit edildiği günden bu yana her zaman hayırla yad edildiğini söyledi.

        Bayraklı, "Kaymakamımızı şehadetinin 10. yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün sokaklarda gezdiğiniz zaman kimi çocukların isminin Muhammed, kimilerinin ise Fatih olduğunu görüyoruz. Esnafımızı ziyaret ettiğimizde halen şehit kaymakamımızın fotoğrafının dükkanlarında asılı olduğunu, sokaklara çıktığımızda ise her köşe başında şehit kaymakamımızın isminin olduğunu görüyoruz. Her gönülde mutlaka sevgisini, sevgisi kadar da sızısını hissedersiniz." ifadelerini kullandı.

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        Programa, Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakamlar Bayraklı, Özer ve Acar daha sonra Hükümet Konağı'nda, her yıl bir fidanın toprakla buluşturulduğu Safitürk Anıtı alanında 10. zeytin fidanını dikti.

        Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camisi'nde ise mevlit okutuldu.

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        Galeri
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