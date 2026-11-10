Mardin Valisi Akkoyun tarihi çarşıların esnafını ziyaret etti
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesindeki tarihi çarşıların esnafına ziyarette bulundu.
Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Artuklu ilçesindeki tarihi çarşıların esnafına ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Tuncay Akkoyun, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Kemalettin Sakin, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Aykut Aniç ile Artuklu 1. Cadde'de bulunan tarihi Cumhuriyet, Manifaturacılar, Marangozlar ve Sobacılar çarşılarını ziyaret etti.
Çarşılarda iş yeri bulunan esnaf ile görüşen Akkoyun, bereketli kazançlar diledi.
Akkoyun, ziyaret sırasında vatandaşlarla da sohbet ederek, onların taleplerini dinledi.
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