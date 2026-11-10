Mardin'de park halindeki minibüs yandı
Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Giriş: 10.11.2026 - 15:20 Güncelleme:
Mardin'in Yeşilli ilçesinde park halindeki minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kırsal Koyunlu Mahallesi'nde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, araç kullanılamaz hale geldi.
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