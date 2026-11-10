Büyük Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Nusaybin'de anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Anma etkinliği Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen programla devam etti.
Programda, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.
Törene, Kaymakam Gürsel Temurci, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Tuğcan Yavuz, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Bulut, kurumların temsilcisi, şehit aileleri, gaziler, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.
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