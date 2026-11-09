Mardin'de kamyona çarpan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Mardin'in Ömerli ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen, 47 ADZ 889 plakalı otomobil, Ömerli-Midyat kara yolunun kırsal Anıttepe Mahallesi mevkisinde seyir halindeki kamyona arkadan çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobildeki A.K. (50), H.B.A. (16), M.A.A. (52) ve S.E.A. (10) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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