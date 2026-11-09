Mardin'de gümrük kaçağı sigara ve silah ele geçirildi
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında yapılan denetim ve kontrollerde gümrük kaçağı 10 bin 740 paket sigara, 60 elektronik sigara, 1 şişe alkol ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
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