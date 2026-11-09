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        Mardin'de 20 yaşındaki genç ölü bulundu

        Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki genç ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:28 Güncelleme:
        Mardin'de 20 yaşındaki genç ölü bulundu

        Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki genç ölü bulundu.

        Kırsal Acırlı Mahallesi'nin girişinde motosikletin yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemede cesedin Samir B'ye ait olduğu tespit edildi.

        Ceset, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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