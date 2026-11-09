Mardin'de 20 yaşındaki genç ölü bulundu
Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki genç ölü bulundu.
Mardin'in Midyat ilçesinde 20 yaşındaki genç ölü bulundu.
Kırsal Acırlı Mahallesi'nin girişinde motosikletin yanında yerde hareketsiz yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemede cesedin Samir B'ye ait olduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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