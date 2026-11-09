Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Midyat ilçesi kırsal Acırlı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Samir Emirhan Başol yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Başol, devrilen motosikletten yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Başol’un cenazesi, otopsi için Midyat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.