Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Midyat'ta anıldı

Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Daha sonra Milli İrade İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

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