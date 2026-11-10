Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Midyat'ta anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yılında Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.
Hükümet Konağı bahçesindeki törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.
Daha sonra Milli İrade İlkokulu Konferans Salonu'nda devam eden program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Günün anlam ve önemini anlatan konuşmanın yapıldığı programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası anlatıldı.
Programda, sinevizyon gösterimi ve koreografi gösterisi yapıldı, "10 Kasım" temalı yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Törene, Kaymakam Mehmet Kaya, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Serkan Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Alptekin, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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