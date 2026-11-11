DİKA'dan sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi eğitimleri

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen mesleki eğitim ve girişimcilik ağı (dika mega) kapsamında, enerji yönetim sistemleri ve kurumsal sürdürülebilirlik konularında ücretsiz sertifikalı eğitim düzenlenecek.

Uluslararası Uygunluk Değerlendirme Servisi AŞ (TSE Global) iş birliğiyle çevrim içi gerçekleştirilecek eğitimlerle, katılımcıların sürdürülebilirlik ve enerji yönetimi alanlarındaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, mesleki yetkinliklerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor. Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi (TS EN ISO 50001), 2627 Kasım 2026 tarihlerinde yapılacak. Eğitimde enerji yönetiminin temel ilkeleri, TS EN ISO 50001 standardının gereklilikleri, enerji performansının izlenmesi ve enerji verimliliğinin artırılması konuları ele alınacak. Kurumsal sürdürülebilirlik eğitimi ise 30 Kasım1 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek. Eğitimde kurumsal sürdürülebilirliğin temel kavramları, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutları ile sürdürülebilirlik stratejileri anlatılacak. Her iki eğitim de 2 gün sürecek ve kontenjanı 40 kişiyle sınırlı olacak. Eğitimlere Türkiye genelinden, en az ön lisans mezunu olup çalışmayan ve mesleki yetkinliklerini geliştirmek isteyenler, kamu kurumları veya özel sektörde çalışanlar ile üniversitelerin ön lisans veya lisans programlarının son sınıfında öğrenim gören öğrenciler başvurabilecek.

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TRC3 Bölgesi olan Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak ikamet eden adaylara değerlendirme sürecinde öncelik tanınacak. Adaylar iki eğitime de ön kayıt yaptırabilecek ancak yalnızca bir eğitime katılacak adaylara öncelik verilecek. Eğitimlere en az yüzde 80 oranında katılım sağlayanlara TSE Global tarafından katılım sertifikası verilecek. Son başvuru tarihi 20 Kasım 2026 olarak belirlendi.