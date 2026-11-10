Mardin'de gümrük kaçağı 20 bin paket sigara ele geçirildi

Bu kapsamda Midyat'ta durdurulan bir araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 20 bin paket sigara, 50 elektronik nargile ve 0,82 gram uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

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