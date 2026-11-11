Kaymakam Safitürk şehadetinin 10'uncu yılında Derik'te anıldı

Mardin'in Derik ilçesinde makamında uğradığı terör saldırısı sonucu şehit olan Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, şehadetinin 10'uncu yılında dualarla anıldı.

Derik Kaymakamlığına 2015 yılında atanan, İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak da görevlendirilen Safitürk, makamına yerleştirilen el yapımı patlayıcının 10 Kasım 2016'da infilak ettirilmesiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra şehit düşmüştü. Şehit Kaymakam Safitürk için Derik Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kur'anı Kerim tilaveti sonrası dualar edildi. Safitürk'ün hayatının anlatıldığı sinevizyon gösterimi yapıldı, anısına düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

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"Her gönülde sevgisini hissedersiniz"

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı, programda yaptığı konuşmada, şehit Safitürk'ün ilçede kalplerde bıraktığı sevgi ve hafızalarda bıraktığı hatıralarla şehit edildiği günden bu yana her zaman hayırla yâd edildiğini söyledi. Kaymakam Bayraklı, "Şehit Kaymakamımız Muhammed Fatih Safitürk ağabeyimizi şehadetinin 10'uncu yıl dönümünde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Bugün sokaklarda gezdiğiniz zaman kimi çocukların isminin Muhammed, kimilerinin ise Fatih olduğunu görüyoruz. Esnafımızı ziyaret ettiğimizde halen şehit kaymakamımızın fotoğrafının dükkanlarında asılı olduğunu, sokaklara çıktığımızda ise her köşe başında şehit kaymakamımızın isminin olduğunu görüyoruz. Her gönülde mutlaka sevgisini, sevgisi kadar da sızısını hissedersiniz" dedi.

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Programa, Mazıdağı Kaymakamı Volkan Özer, Kızıltepe Kaymakamı Murat Acar, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Nazif Özbay, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İlker Karaalp, İlçe Müftüsü İbrahim Halil Şimşek, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakamlar Bayraklı, Özer ve Acar daha sonra Hükümet Konağında, her yıl bir fidanın toprakla buluşturulduğu Safitürk Anıtı alanında 10. zeytin fidanını dikti. Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Camii'nde de 3 dilde mevlit okutuldu.