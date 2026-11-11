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        İşçileri taşıyan midibüs refüje çıktı; 2 yaralı

        MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 16:06 Güncelleme:
        İşçileri taşıyan midibüs refüje çıktı; 2 yaralı

        MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde, motosiklete çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. 2 kişinin yaralandığı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Atatürk Mahallesi Galericiler Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Kavşağa girip duran motosiklete çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı midibüs refüje çıktı. Kazada midibüsteki 25 tekstil işçisinden 2’si yaralandı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişi ise kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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        KAZA ANI KAMERADA

        Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kavşağa çıkan motosikletin durduğu, midibüsün sürücüsü ise ani frenle birlikte manevra yaptıktan sonra refüje çıktığı anlar yer aldı. Olayın ardından motosikletten inen bir kişinin yaya olarak, diğer kişinin ise motosikletle kaçtığı görüldü.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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