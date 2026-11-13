Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yenikent Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilenemeyen 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı.

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