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        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:26 Güncelleme:
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi'nde sürücülerinin isimleri henüz öğrenilenemeyen 34 KJJ 85 ve 34 DST 199 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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