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        Mardin'de aranan 42 hükümlü yakalandı

        Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Mardin'de aranan 42 hükümlü yakalandı

        Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yürütüldü.

        Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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