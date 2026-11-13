Mardin'de aranan 42 hükümlü yakalandı
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.
Giriş: 13.11.2026 - 09:15 Güncelleme:
Mardin'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik 1-31 Ekim'de çalışma yürütüldü.
Çalışmalarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 hükümlü yakalandı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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