Erken yaşta kazanılan diş bakımı alışkanlığı, sağlıklı ağız yapısının temelini oluşturuyor

– Mardin’in Midyat İlçe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri Dt. Ömer Faruk Aksoy ve Dt. Başak Helin Güneş, süt dişlerinin çocukların sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemine dikkat çekerek, erken yaşta kazanılan ağız ve diş bakım alışkanlıklarının ilerleyen yaşlarda sağlıklı bir ağız yapısının temelini oluşturduğunu vurguladı.

Midyat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi hekimleri Dt. Ömer Faruk Aksoy ve Dt. Başak Helin Güneş, çocuklarda süt dişlerinin önemi, korunması ve doğru ağız bakım alışkanlıklarının kazandırılması konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Dt. Ömer Faruk Aksoy, süt dişlerinin geçici olmalarına rağmen çocukların gelişiminde önemli görevler üstlendiğini belirterek, bu dişlerin yalnızca beslenme ve çiğneme açısından değil, konuşma gelişimi ve çene yapısının sağlıklı oluşumu bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Süt dişlerinin, daimi dişlerin doğru konumda sürmesine rehberlik ettiğini belirten Aksoy, ilk süt dişlerinin genellikle 6. ay civarında çıkmaya başladığını, yaklaşık 3 yaşında 20 süt dişinin tamamlandığını kaydetti. Süt dişlerinin yaklaşık 6 yaşından itibaren dökülmeye başladığını ve bu sürecin genellikle 12 yaş civarına kadar devam ettiğini aktardı.

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Dt. Başak Helin Güneş ise çocuklarda ağız ve diş sağlığının korunmasında erken yaşta kazanılan bakım alışkanlıklarının belirleyici olduğunu vurguladı. Süt dişlerinin erken kaybedilmesinin ilerleyen dönemlerde diş diziliminde sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Güneş, bu gibi durumlarda uygulanan yer tutucuların, daimi dişler için gerekli boşluğun korunmasına yardımcı olduğunu belirtti. Çocukların ağız ve diş sağlığının korunması, diş çürüklerinin erken teşhis edilmesi ve gerekli koruyucu uygulamaların zamanında yapılabilmesi için düzenli diş hekimi kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade eden Güneş, çocukların 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçirilmesini tavsiye etti.

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Hekimler, süt dişlerinin geçici olmasının önemlerini ortadan kaldırmadığını belirterek, çocukluk döneminde ağız ve diş sağlığına gösterilen özenin sağlıklı ve güzel bir gülümsemenin yanı sıra gelecekteki diş sağlığı açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.