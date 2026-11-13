Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri DEPSAŞ Enerji geleceğe kök salıyor, üçüncü hatıra ormanı Mardin'de kuruluyor

        DEPSAŞ Enerji geleceğe kök salıyor, üçüncü hatıra ormanı Mardin'de kuruluyor

        DEPSAŞ Enerji, "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" Projesi kapsamında Mardin'de 3 bin fidanı toprakla buluşturuyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde düzenlenen açılış etkinliğinde öğrencilerle birlikte temsili olarak 200 fidan dikildi. Etkinlikte, yaklaşık 35 yıldır kendi imkânlarıyla ağaçlandırma çalışmaları yürüten Şeyhmus Erginoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 11:24 Güncelleme:
        DEPSAŞ Enerji geleceğe kök salıyor, üçüncü hatıra ormanı Mardin'de kuruluyor

        DEPSAŞ Enerji, "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" Projesi kapsamında Mardin'de 3 bin fidanı toprakla buluşturuyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde düzenlenen açılış etkinliğinde öğrencilerle birlikte temsili olarak 200 fidan dikildi. Etkinlikte, yaklaşık 35 yıldır kendi imkânlarıyla ağaçlandırma çalışmaları yürüten Şeyhmus Erginoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

        Sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerine ağaçlandırma çalışmalarıyla da devam eden DEPSAŞ Enerji, "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" Projesinin Mardin etabına geçti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin Valiliğinin öncülüğünde, İl Orman Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yaklaşık bin kişiyi bir araya getirdi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileriyle vatandaşların katıldığı etkinlikte, Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu öğrencileri de şirket çalışanlarıyla birlikte temsili olarak 200 fidan dikti.

        REKLAM

        Üç ilde toplam 9 bin fidan toprakla buluşacak

        "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" projesi kapsamında ilk hatıra ormanını Şanlıurfa'da, ikincisini ise Diyarbakır'da oluşturan DEPSAŞ Enerji, Mardin'de 3 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Mardin'deki çalışmaların tamamlanmasıyla şirketin üç ilde doğaya kazandırdığı fidan sayısı 9 bine ulaşacak. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Valiliğimizin, Orman Müdürlüğümüzün ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla çocuklarımızın da katıldığı özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yeşile, doğaya ve ağaçlandırmaya verdiğimiz önemi her fırsatta dile getiriyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘6 İlde 6 Hatıra Ormanı' Projesiyle gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de 3 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylece üç ilde doğaya kazandırdığımız fidan sayısı 9 bine ulaşacak. Özellikle çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almasını çok önemsiyoruz. Çünkü doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazanılması, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırma çalışmalarımızı ve toplumsal fayda sağlayan projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' dedi.

        REKLAM

        Doğaya adanan 35 yıllık emeğe teşekkür

        Mardin'de yaklaşık 35 yıldır kendi imkanlarıyla on binlerce fidan dikerek kentin yeşil dokusuna katkı sunan Şeyhmus Erginoğlu da etkinliğe katıldı. Mardinlilerin "Şeyhmus Amca" olarak tanıdığı Erginoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek doğa sevgisini ve ağaçlandırma konusundaki deneyimlerini çocuklarla paylaştı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yıllardır gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalar ve doğaya kazandırdığı ağaçlar dolayısıyla Erginoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Çocukların çevreyle bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        Hızı saatte 90 km'yi bulacak! Marmara'da fırtına
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        FBI, 1.2 milyar dolarlık kripto varlığa el koydu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Lüks yaşayıp, kumarhaneden çıkmadılar! 100 milyon TL'lik kripto vurgunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        Microsoft’ta küresel erişim sorunu
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        'Barış Boyun' suç örgütünün yöneticisi Azerbaycan'da yakalandı
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        İngiltere'de ekmek, makarna ve keklere folik asit eklenecek
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        A Milli Takım, İzmir'de kayıp!
        Aşk iddialarını doğruladı
        Aşk iddialarını doğruladı
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Galatasaray'da RAMS Park zemini için yeni plan!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, COP31 İş Forumu'nda hitapta bulundu
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        "Aşağılayıcı tavırlar sergiledi"
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Yüreğimiz kavruldu! İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Kayseri'ye acı haber ulaştı
        Şef mutfağı sözlüğü
        Şef mutfağı sözlüğü
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        "GLP-1 iğneleri zayıflama ilacı değil, reçetesiz satılmamalı"
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Trump: İran Savaşı'nın sürmesinin nedeni İsrail
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kripto paralarda sert düşüş
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        Kendi iş yerinde katledildi! Bir kadına daha kıydılar
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        "Bir soykırım yaşanıyor"
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        Arda Güler'in golüne Messi benzetmesi!
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"
        "Tanışmıyormuşuz gibi davrandık"

        Benzer Haberler

        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Mardin'de aranan 42 hükümlü yakalandı
        Mardin'de aranan 42 hükümlü yakalandı
        Mardin'de inme geçiren kadının beyin damarlarındaki tıkanıklık kuzen doktor...
        Mardin'de inme geçiren kadının beyin damarlarındaki tıkanıklık kuzen doktor...
        Mardin gezisinde inme geçirdi, kuzen doktorların müdahalesiyle sağlığına ka...
        Mardin gezisinde inme geçirdi, kuzen doktorların müdahalesiyle sağlığına ka...
        Mardin'i gezmeye gelen kadın, inme tedavisinin ardından sağlığına kavuştu
        Mardin'i gezmeye gelen kadın, inme tedavisinin ardından sağlığına kavuştu