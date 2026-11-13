DEPSAŞ Enerji geleceğe kök salıyor, üçüncü hatıra ormanı Mardin'de kuruluyor

DEPSAŞ Enerji, "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" Projesi kapsamında Mardin'de 3 bin fidanı toprakla buluşturuyor. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde düzenlenen açılış etkinliğinde öğrencilerle birlikte temsili olarak 200 fidan dikildi. Etkinlikte, yaklaşık 35 yıldır kendi imkânlarıyla ağaçlandırma çalışmaları yürüten Şeyhmus Erginoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk projelerine ağaçlandırma çalışmalarıyla da devam eden DEPSAŞ Enerji, "6 İlde 6 Hatıra Ormanı" Projesinin Mardin etabına geçti. 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde Mardin Valiliğinin öncülüğünde, İl Orman Müdürlüğü ve Millî Eğitim Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenen etkinlik, yaklaşık bin kişiyi bir araya getirdi. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel'in yanı sıra kamu kurumlarının temsilcileriyle vatandaşların katıldığı etkinlikte, Şehit Polis Vedat Kaya Ortaokulu öğrencileri de şirket çalışanlarıyla birlikte temsili olarak 200 fidan dikti.

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Üç ilde toplam 9 bin fidan toprakla buluşacak

"6 İlde 6 Hatıra Ormanı" projesi kapsamında ilk hatıra ormanını Şanlıurfa'da, ikincisini ise Diyarbakır'da oluşturan DEPSAŞ Enerji, Mardin'de 3 bin fidanı toprakla buluşturmayı hedefliyor. Mardin'deki çalışmaların tamamlanmasıyla şirketin üç ilde doğaya kazandırdığı fidan sayısı 9 bine ulaşacak. Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Valiliğimizin, Orman Müdürlüğümüzün ve Milli Eğitim Müdürlüğümüzün katkılarıyla çocuklarımızın da katıldığı özel bir etkinlik gerçekleştirdik. Yeşile, doğaya ve ağaçlandırmaya verdiğimiz önemi her fırsatta dile getiriyoruz. Sürdürülebilirlik odaklı sosyal sorumluluk anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ‘6 İlde 6 Hatıra Ormanı' Projesiyle gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz. Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın ardından Mardin'de de 3 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz. Böylece üç ilde doğaya kazandırdığımız fidan sayısı 9 bine ulaşacak. Özellikle çocuklarımızın bu tür etkinliklerde yer almasını çok önemsiyoruz. Çünkü doğa sevgisinin küçük yaşlarda kazanılması, çevre bilincinin gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Daha yeşil bir gelecek için ağaçlandırma çalışmalarımızı ve toplumsal fayda sağlayan projelerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz'' dedi.

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Doğaya adanan 35 yıllık emeğe teşekkür

Mardin'de yaklaşık 35 yıldır kendi imkanlarıyla on binlerce fidan dikerek kentin yeşil dokusuna katkı sunan Şeyhmus Erginoğlu da etkinliğe katıldı. Mardinlilerin "Şeyhmus Amca" olarak tanıdığı Erginoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek doğa sevgisini ve ağaçlandırma konusundaki deneyimlerini çocuklarla paylaştı. Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ve DEPSAŞ Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, yıllardır gönüllü olarak yürüttüğü çalışmalar ve doğaya kazandırdığı ağaçlar dolayısıyla Erginoğlu'na teşekkür plaketi takdim etti. Çocukların çevreyle bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan etkinlikte öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.