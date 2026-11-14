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        Mardin'de meşe odunuyla haşlanan karpuz çekirdeği dünyaya gönderiliyor

        MARDİN'in Dargeçit ilçesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle hazırlanan karpuz çekirdeği, meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle haşlanarak kendine özgü lezzet kazanıyor. Yöresel ürün İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderiliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Mardin'de meşe odunuyla haşlanan karpuz çekirdeği dünyaya gönderiliyor

        MARDİN’in Dargeçit ilçesinde yüzlerce yıllık geleneksel yöntemlerle hazırlanan karpuz çekirdeği, meşe odunu ateşinde kaya tuzu ve meşe külüyle haşlanarak kendine özgü lezzet kazanıyor. Yöresel ürün İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere de gönderiliyor.

        Dargeçit ilçesinde geçmişi yıllar öncesine dayanan karpuz çekirdeği üretimi, geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam ediyor. Çocukluk yıllarında annesinin hazırladığı karpuz çekirdeğini yıllar sonra üretime dönüştüren Celal Doğan, Gürışık Mahallesi Zeytinli mezrasında kurduğu tesiste yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü çalışmayla hem yöresel lezzeti yaşatıyor hem de istihdama katkı sağlıyor. Meşe odunu ateşinde, kaya tuzu ve meşe külü kullanılarak hazırlanan karpuz çekirdeği, kendine özgü lezzetiyle işlenerek yurt içi ve yurt dışındaki tüketicilere ulaşıyor. Küçük miktarlarla başladığı üretimini zaman içinde büyüten Doğan, 15 kişiye de istihdam sağlıyor. Siparişlere göre üretim yapan Doğan, geleneksel yöntemle hazırlanan karpuz çekirdeğini İsveç, Almanya, İsviçre, Fransa ve Amerika başta olmak üzere farklı ülkelere gönderiyor.

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        ‘ÇOCUKLUĞUMUZDA ANNELERİMİZ YAPARDI’

        Çocukluğunda annesinden gördüğü bu geleneği sürdürdüğünü belirten Doğan, “Burada karpuz çekirdeği üretiyoruz. Bu işi 15 yıla yakındır sürdürüyorum, üretiyorum. Bu mesleğe kilo ile başladım. Günden güne üretimi arttırarak, şu an yurt dışına da gönderiyorum. İsveç, Almanya, Fransa ve Amerika’ya gönderiyoruz. Güney Afrika'da da bir çalışmamız var onu da inşallah başarırız. Karpuz çekirdeği eskiden annelerimizin yöntemiydi, eski bir yöntemdi. Çocukluğumuzda bize yaparlardı. Çerez olarak kullanıyorduk. Karpuz çekirdeğini biraz bölgeye, hem de bütün dünyaya tanıtmak istedim. Meşe odunuyla yapıyoruz. Çekirdekleri meşe odununun külünü de işin içine atıyoruz, yıkıyoruz, temizliyoruz, ondan sonra da paketliyoruz. Yaklaşık 15 kişi çalışıyoruz. Bayağı da üretimimiz var. Günlük 2 tondan 5 tona kadar çıkartıyoruz. İnşallah daha da ilerlemeye çalışacağız” dedi.

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        ‘SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM YAPIYORUZ’

        Tesiste çalışan Süleyman Özdemir ise sabahın erken saatlerinden başlayarak üretim yaptıklarını ifade ederek, “Sabahları saat 03.30'da evden çıkıyoruz. 04.00 gibi başlayıp öğleye kadar çalışıyoruz. Tabii siparişe göre, günlük üretimlerimizi yapıyoruz. Önce elekten geçiriyoruz, ardından 1 saat kaynatıyoruz. Sonra kavurma bölümüne geçiyor. Orada yarım saat, 45 dakikaya kadar kavuruyoruz. Sonra yeniden eleğe getiriyoruz. Sonra da paketleme yerine geliyor. Ürettiğimiz çekirdekleri Avrupa'ya kadar gönderiyoruz” diye konuştu.

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