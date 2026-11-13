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        Mardin 1969, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, ligin 15. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 18:40 Güncelleme:
        Mardin 1969, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969, ligin 15. haftasında sahasında oynayacağı Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ivaylo Petek yönetiminde Hamzabeyli Antrenman Sahası'nda gerçekleştirilen idman, futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

        Açma-germe çalışması yapan futbolcular, antrenmanın son bölümünde topla çalışmalar gerçekleştirdi.

        Mardin 1969-Bandırmaspor maçı 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Mardin 21 Kasım Şehir Stadı’nda oynanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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