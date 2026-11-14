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        Midyat'ta ağaçlandırma etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Adaletle Büyüyen Ormanlar" sloganıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:14 Güncelleme:
        Midyat'ta ağaçlandırma etkinliği düzenlendi

        Mardin'in Midyat ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında "Adaletle Büyüyen Ormanlar" sloganıyla ağaçlandırma etkinliği düzenlendi.

        Midyat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Midyat Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü ve Midyat İlçe Orman Şefliğinin işbirliği, Midyat Belediyesinin desteğiyle Midyat Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Ormanında etkinlik düzenlendi.

        Programda, doğanın korunması, orman varlığının artırılması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla fidan dikimi yapıldı.

        Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker, programda yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle geleceğe nefes olmak, doğaya katkı sunmak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

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        Çeliker, "Ağaçlar ve ormanlar yalnızca bir doğanın bir parçası değil yaşamın, umudun, bereketin ve sürekliliğin sembolüdür." dedi.

        Programa, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Belediye Başkan Vekili Serkan Yavuz, Ağır Ceza Mahkemesi ve Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı, Midyat İlçe Müftüsü Ataullah Kartal, Turabdin Metropoliti Samuel Aktaş, ilçe protokolü, akademisyenler ve denetimli serbestlik gönüllüleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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