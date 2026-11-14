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        Mardin'de mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

        Mardin'in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl elde edilen verimden memnun olduklarını ancak düşük ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını belirtti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:52 Güncelleme:
        Mardin'de mısır hasadı çiftçilerin yüzünü güldürdü

        Mardin’in Mazıdağı ilçesinde mısır hasadı devam ederken, çiftçiler bu yıl elde edilen verimden memnun olduklarını ancak düşük ürün fiyatları ve artan üretim maliyetleri nedeniyle bekledikleri kazancı sağlayamadıklarını belirtti.

        Mazıdağı ilçesinde mısır üreticileri hasat mesaisini sürdürüyor. Tarlalarda biçerdöverlerle gerçekleştirilen hasatta bu yıl verimin yüz güldürdüğünü ifade eden çiftçiler, ürün fiyatlarının düşük kalmasından yakındı. Özellikle son dönemde etkili olan yağışların mısırdaki nem oranını yükseltmesi, üreticilerin satış fiyatlarında ek kesintilerle karşılaşmasına neden oldu. Yağmurların bu yıl erken başlaması nedeniyle hasat edilen mısırın nem oranının yüksek çıktığını belirten üreticiler, düşük olan alım fiyatlarının nem kesintileriyle daha da gerilediğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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