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        Mardin'de kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Derik ilçesinde kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 13:59 Güncelleme:
        Mardin'de kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin’in Derik ilçesinde kömür yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Soğukkuyu Mahallesi’nde kömür yüklü tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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