Mardin'de bungalovda çıkan yangın söndürüldü

Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır yolu üzerinde bir bungalovda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, bungalovda hasar oluştu.

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